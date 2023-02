Commerzbank rientra nel DAX, titolo in rally

Commerzbank

(Teleborsa) - Dopo l'annuncio arrivato il 17 febbraio, oggi, il segmento della Borsa di Francoforte contenente i 40 titoli a maggiore capitalizzazione. La banca era stata, una società di pagamenti in grande ascesa ma che poi è fallita nel 2020 dopo la scoperta di una frode.Commerzbank è rientrata in un DAX profondamente cambiato, in quanto a settembre 2021 è passato da 30 a 40 titoli.È intanto ottima la performance di, che si attesta a 11,08 euro per azione, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 11,19 e successiva a 11,53. Supporto a 10,86.