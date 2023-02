Saipem affonda in attesa dei conti 2022

Saipem

(Teleborsa) -per, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. Il titolo risulta ilnella giornata in cui il consiglio di amministrazione approva i risultati preconsuntivi consolidati del 2022, con il comunicato stampa che verrà diffuso dopo la chiusura della Borsa. Le azioni della società avevano comunque corso molto negli ultimi tempi, guadagnando il 96% negli ultimi sei mesi e il 26% da inizio anno.registra una, attestandosi a 1,421 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,386 e successiva a quota 1,351. Resistenza a 1,482.