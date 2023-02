Saipem annuncia risultati 2022 e aggiorna piano strategico al 2026

Saipem

(Teleborsa) - Il Gruppoha realizzato nell’esercizio 2022,per 9.980 milioni di euro (+53% rispetto al 2021), un EBITDA adjusted di 595 milioni di euro (rispetto ad un dato negativo di 1.274 milioni di euro nel 2021) eacquisiti per circa 14 miliardi di euro.Lapre-IFRS 16 al 31 dicembre 2022 è positiva per 56 milioni di euro (Posizione Finanziaria Netta post-IFRS 16 negativa per 264 milioni di euro).Nel solodel 2022 i risultati del Gruppo sono stati pari a: Ricavi: 2.937 milioni di euro; EBITDA adjusted: 150 milioni di euro; Nuovi ordini acquisiti: circa 6 miliardi di euro, per la quasi totalità (95% del totale) nei business offshore.Con riferimento all’la Società prevede: Ricavi superiori a 11 miliardi di euro; EBITDA adjusted circa 850 milioni di euro; Capex circa 450 milioni di euro; Free Cash Flow a breakeven e Posizione finanziaria netta pre-IFRS 16 positiva a fine anno (Posizione finanziaria netta post-IFRS 16 negativa per circa 500 milioni di euro)., ultimo anno di Piano Strategico 2023-26, sono previsti ricavi previsti superiori a 12 miliardi di euro; EBITDA adjusted oltre 1,2 miliardi di euro; Free Cash Flow superiore a 600 milioni di euro; Posizione finanziaria netta positiva (post-IFRS 16) maggiore di 700 milioni di euro a fine anno.Con riferimento all’la società prevede: acquisizioni di nuovi ordini E&C per circa 46 miliardi di euro, di cui circa il 25% in segmenti low/zero carbon, e Drilling Offshore per circa 3 miliardi di euro; investimenti cumulati pari a circa 1,2 miliardi di euro.