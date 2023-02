Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con gli investitori che cercano di scrollarsi di dosso i timori legati all'inflazione americana e alla stretta di politica monetaria che avevano spinto al ribasso i listini la scorsa settimana.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 32.944 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.991 punti. Sale il(+0,94%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,72%),(+1,61%),(+1,36%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,80%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.Tra i(+9,98%),(+6,12%),(+5,97%) e(+5,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,68%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4%; preced. 5,1%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1%; preced. 1,1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6%; preced. 6,8%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%).