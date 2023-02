BCE, Lane: politica monetaria sta funzionando, non torneremo a quantitative easing

(Teleborsa) - Ladella Banca centrale europea (BCE) "", secondo, Chief Economist e membro del Comitato esecutivo della BCE. "Abbiamo visto aumenti significativi della curva dei rendimenti, aumenti significativi dei tassi sui prestiti bancari, diminuzioni dei prezzi delle case in un certo numero di paesi e assistiamo a un inasprimento delle condizioni del credito che prevediamo ridurrà i volumi di credito - ha detto in un'intervista con Reuters - Questa è ovviamente solo una fase del funzionamento della politica monetaria. Ma penso che ci sianoche la politica monetaria stia prendendo piede"."Per energia, cibo e merci, ci sono molti indicatori forward-looking che dicono che lein tutte queste categorie dovrebbero", ha spiegato.Con riguardo alle prossime mosse sui tassi di interesse, Lane ha affermato: "La nostra valutazione di dicembre rimane solida, secondo cui avevamo bisogno di una sequenza di rialzi di 50 punti base per portarci all'interno di una zona in cui avremmo dovuto riflettere più a fondo se i tassi fossero sufficientemente restrittivi da riportare il ritorno dell'inflazione al 2%. Il flusso di dati da allora suggerisce che la valutazione è solida, che".Per quanto accadrà dopo, l'economista irlandese identifica tre fattori. "Un elemento sono le nostre proiezioni sull'inflazione, e qui intendo l'intero percorso, non solo il punto finale - ha spiegato - Il secondo è il progresso in relazione all'inflazione di fondo, e il terzo è una valutazione dell'monetaria".Il funzionario della BCE si è rifiutato di individuare un terminal rate o una tempistica precisa per i prossimi rialzi dei tassi, ma ha puntualizzato che "la filosofia generale è che porteremo i tassi a un livello sufficientemente restrittivo, che dipende da dove si trova la previsione dell'inflazione, a che punto siamo con l'inflazione sottostante e a che punto siamo con il meccanismo di trasmissione monetaria". "Quindi", ha aggiunto.Lane ha comunque detto che "c'è una convinzione universale che quando l'inflazione sarà stabilizzata al 2%,di tassi di interesse estremamente bassi e allentamento quantitativo". "Su questa base, secondo questa valutazione del mercato, qualsiasi cosa al di sopra del 2% è vista come temporanea e in tal senso restrittiva, perché non è un aumento permanente - ha spiegato -, ma non per sempre".