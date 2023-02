Portovesme, protesta dei lavoratori: 4 operai su una ciminiera a 100 metri di altezza

Glencore International

(Teleborsa) - Quattro lavoratori dellasrl, nelin, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'a 100 metri di altezza. Laè stata messa in atto contro lo stop degli impianti. "Prende corpo la cassa integrazione di 1.500 lavoratori e il licenziamento di 62 lavoratori interinali di Portovesme e, nostri colleghi da anni", spiegano in una nota i manifestanti. "In segno di protesta ci asserragliamo nella ciminiera più alta della fabbrica. Chiediamo alla politica sarda e nazionale un impegno concreto per risolvere il problema del caro energia elettrica", hanno aggiunto.Sostegno da parte dei sindacati. “Solidarietà ai lavoratori che hanno intrapreso questa iniziativa a difesa del lavoro - si legge in una nota congiunta - È evidente che il tema da risolvere è quello dell'energia, purtroppo registriamo nessun passo avanti delle istituzioni. Condividendo il documento dei lavoratori chiediamo con laun incontro con il ministro competente”.I lavoratori dell’azienda hanno spiegato che oggi,, è la data entro la quale si devono presentare le soluzioni tecnico-giuridiche per interrompere la procedura di fermata dell'80% delle attività della Società, con la chiusura di interie dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. La situazione, legata al caro energia e le proposte di risoluzione sono state sottoscritte lo scorso 20 gennaio durante l'incontro tra la Regione Sardegna, Portovesme Srl, RsuPortovesme Srl e Segreterie Territoriali Filctem Cgil, FemcaCisl, Uiltec Uil e le confederazioni territoriali Cgil, Cisl eUil.Portovesme srl, è uno stabilimento energivoro del gruppoplc. Definito undallo stesso Ministero - come recita l'homepage ufficiale - è l'unico produttore italiano di zinco e piombo da primario.