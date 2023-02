Technoprobe, downgrade di Mediobanca: titolo affonda in Borsa

Mediobanca

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 8,50 euro) il target price su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, abbassando anche lasul titolo a "" da "Outperform". La società ha comunicato ieri sera di aver chiuso il 2022 con ricavi consolidati pari a 549 milioni di euro (+40%), un EBITDA Consolidato pari a 245 milioni di euro (+40% con una marginalità del 45%) e un utile netto consolidato pari a 148 milioni di euro (+24%).Gli analisti hanno osservato che Technoprobe ha rilasciato "una", al di sopra delle previsioni su free cash flow, pur essendo in linea con l'EBITDA. La società ha fornito una previsione "prudente" per il 2023.Mediobanca haper riflettere: un calo del mercato più ampio ora previsto nella regione del -12%; il rinvio del lancio di nuovi prodotti, portando a una riduzione della previsione 2023 del 12% a livello di vendite, e il 20% sull'EBITDA (ora a 189 milioni di euro), inferiore del 22% rispetto alle attese di consensus fissate a 242 milioni di euro."Sebbene riteniamo che Technoprobe sia ben posizionata per guadagnare ulteriori quote di mercato in futuro grazie al lancio dei nuovi prodotti, le attuali difficili condizioni di mercato avranno un impatto sulla società, traducendosi in una, determinando alcunesu un titolo che ha materialmente sovraperformato i suoi principali omologhi nell'ultimo anno", si legge in una nota.Intanto, affonda a Piazza Affari il titolo, che registra, attestandosi a 6,38 euro per azione. La società lombarda si è quotata un anno fa con un prezzo di collocamento di 5,70 euro per azione. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 6,193 e successiva a quota 6,007. Resistenza a 6,733.