Technoprobe, buyback per 3,17 milioni di euro

(Teleborsa) - Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dall'8 al 12 dicembre2025, ha acquistato 235.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 13,52498 euro, per un controvalore pari a 3.170.856,10 euro, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.

Al 12 dicembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 12.369.872 azioni proprie, pari all'1,89356% del capitale sociale.

Oggi, sul listino milanese, lieve ribasso per Technoprobe, che chiude in flessione dello 0,23%.
