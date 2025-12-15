Technoprobe, buyback per 3,17 milioni di euro

Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dall'8 al 12 dicembre2025, haal prezzo medio di 13,52498 euro, per unpari a, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.Al 12 dicembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 12.369.872 azioni proprie, pari all'1,89356% del capitale sociale.Oggi, sul listino milanese, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,23%.