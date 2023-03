Generali lancia nuova unità Health&Welfare: offerta integrata per protezione salute

Generali

(Teleborsa) - La compagnia assicurativaha varato oggi la, un polo che riunisce i segmenti di business Malattia e Infortuni per i clienti Retail, Imprese e Employee Benefits (Collettive) e propone un'di famiglie, lavoratori e imprese.L'unità - si legge in una nota - sarà dedicata allo sviluppo dellaper clienti, agenti e distributori, grazie a un'che coniuga: soluzioni assicurative e servizi innovativi; un modello operativo pienamente integrato tra sviluppo commerciale, pricing & underwriting, gestione sinistri e servizi; accesso al network di strutture sanitarie sul territorio.Health&Welfare, a diretto riporto del General Manager di Generali Italia,, è operativa dal 1° marzo 2023 ed è affidata a, Chief Health & Welfare and Connected Business Development Officer di Generali Italia e CEO di Generali Welion, la società di servizi di welfare integrato."Salute e welfare per famiglie, imprese e Paese sono centrali nello sviluppo della nostra strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth - hanno spiegato Monacelli e Bardelli - La nuova organizzazione ci permette died in forte crescita, facendo leva sull'unione di Infortuni e Malattia per generare importanti sinergie, migliori servizi e soluzioni innovative per tutti i nostri clienti"."Questo nuovo assetto - hanno aggiunto -, rappresenta un unicum a livello nazionale. Ci permetterà di rafforzare la nostra leadership ed essere ancor più efficaci con un’offerta sempre più innovativa e personalizzata".