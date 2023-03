In rosso la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

utilities

energia

beni di consumo per l'ufficio

JP Morgan

Boeing

Goldman Sachs

Merck

United Health

Johnson & Johnson

Rivian Automotive,

Lucid Group,

Applied Materials

Meta Platforms

Constellation Energy

Diamondback Energy,

Exelon

Astrazeneca

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con gli investitori convinti che la stretta di politica monetaria sarà più lunga di quanto sperato alla luce degli ultimi dati macroeconomici.Tra gli indici statunitensi, illascia sul parterre lo 0,71%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.970 punti. Senza direzione il(-0,13%); leggermente negativo l'(-0,31%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,72%),(-1,44%) e(-0,75%).Al top tra i(+0,84%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,80%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,85%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,61%),(+4,22%),(+3,64%) e(+3,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,62%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,43%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 46,9 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 47,4 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 457K barili; preced. 7,65 Mln barili)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 192K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 1,4%)15:45: PMI composito (preced. 46,8 punti).