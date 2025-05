Seduta positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,62% a 41.368 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.664 punti. In rialzo il(+0,98%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,61%).Gli investitori guardano all'annuncio dell'accordo sul commercio tra Stati Uniti e Regno Unito aspettando possibili sviluppi dai colloqui con la Cina che si terranno in Svizzera, nei prossimi giorni. Sul fronte banche centrali, ieri la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse, acutizzando di fatto lo scontro tra la Casa Bianca e il presidente dell'istituto Jerome Powell, sulle diverse vedute in merito alle decisioni di politica monetaria.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,35%),(+1,34%) e(+1,26%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,91%),(-0,86%) e(-0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,40%),(+3,31%),(+2,97%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,42%.Tra i(+6,54%),(+6,09%),(+5,26%) e(+5,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,95 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,68%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,36%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,03 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,7%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,4%)14:30: PhillyFed (preced. -26,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 1,4%).