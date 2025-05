Wall Street prosegue rally in attesa di dati inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, che prosegue gli scambi in rally, in scia all'. Ne beneficiano tutte le società più legate all'export, controbilanciato dall', dopo l'ordine esecutivo firmato da Trump per tagliare i prezzi dei farmaci.Mentre si attendono domani i dati sull'inflazione, ilsta mettendo a segno un guadagno del 2,57%; avanza con forza l', che continua gli scambi a 5.831 punti. Balza in alto il(+3,78%); sulla stessa linea, su di giri l'(+3,33%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+5,41%),(+4,29%) e(+3,27%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,55%) e(-0,45%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,06%),(+7,27%),(+7,02%) e(+6,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,43%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,41%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,71%),(+12,16%),(+10,76%) e(+10,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,14%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,83%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%.