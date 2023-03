L'indice delle società High Tech italiane in frazionale rialzo (+0,51%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Performance positiva per il, che si è mosso in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell', che fa un passo indietro sul mercato.Ilha aperto a 167.297,4, in salita dello 0,44% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un calo dello 0,44% a 819.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,65%.Tra ledi Milano, risultato positivo per, che lievita del 3,07%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,29%.