Officina Stellare, contratti da 3,8 milioni con Leonardo

(Teleborsa) -, società vicentina leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, ha siglato due contratti con, per la fornitura di un sistema ottico multispettrale compatto ad altissima risoluzione destinato alla missione PLATiNO3 e di un sistema ottico iperspettrale a media risoluzione destinato alla missione PLATiNO4 di ASI.L’obiettivo delle missioni - spiega una nota - è fornire immagini ad alto dettaglio sia spaziale che spettrale della superficie della Terra mediante strumentazione innovativa e compatta in modo anche da sostenere, in chiave evolutiva, le future missioni ottiche dell’ASI e di fornire immagini per il monitoraggio dell’ambiente e del territorio.I contratti, dalla durata di 14 mesi circa e un valore complessivo di circa 3,8 milioni, prevedono lo studio di progettazione e la realizzazione dei telescopi spaziali utilizzati dai payload di responsabilità di Leonardo, per le missioni PLATiNO3 e PLATiNO4, promosse e finanziate dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).