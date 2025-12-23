Milano 11:37
Piazza Affari piatta prima del ponte natalizio, in Europa spunti sull'Auto

Piazza Affari piatta prima del ponte natalizio, in Europa spunti sull'Auto
(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con clima già natalizio e volumi scarsi, al termine di un anno molto positivo, con l'indice STOXX Europe 600 in aumento del 15% YTD, trainato dalla forza dei titoli bancari, della difesa e industriali.

Sul fronte macroeconomico, il focus degli investitori è sul recupero di una serie di dati statunitensi che erano stati ritardati a causa dello shutdown record. Il dato chiave odierno riguarda i dati sulla crescita del terzo trimestre, attesa in aumento del 3,2% dopo il +3,8% precedente. In Spagna, il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,6% nel terzo trimestre del 2025, mentre in Italia il saldo commerciale con i paesi extra UE27 è tornato a rafforzarsi, attestandosi a +6,918 miliardi di euro.

A Piazza Affari occhi puntati su Stellantis, che a novembre ha registrato una contrazione su anno delle immatricolazioni del 2,7% in Europa (area UE, Efta e Gran Bretagna), a fronte di una crescita del 2,4% del mercato; su Officina Stellare, dopo un contratto triennale per la fornitura di sistemi ottici per i telescopi a alta risoluzione con Leonardo dal valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro e un contratto di quasi due anni con Thales Alenia Space per 5,3 milioni di euro; su doValue, che ha lanciato un nuovo fondo a conferimento focalizzato su crediti garantiti dal Fondo di Garanzia MCC, creato in partnership con Gardant Investor Sgr, e tre banche italiane; su Cy4Gate, che ha comunicato un contratto triennale da 5,6 milioni di euro in ambito antifrode.

Lieve aumento per l'euro / dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,28%. L'Oro continua gli scambi a 4.483,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,90%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 57,94 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,51%.

Tra gli indici di Eurolandia poco mosso Francoforte, che mostra un +0,16%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,1%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,14%).

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 47.296 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (0%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star (+0,04%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, performance modesta per Nexi, che mostra un moderato rialzo dell'1,17%. Resistente Leonardo, che segna un piccolo aumento dell'1,05%. Recordati avanza dello 0,87%. Si muove in modesto rialzo Inwit, evidenziando un incremento dello 0,84%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -1,21%. Fiacca Telecom Italia, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%. Discesa modesta per Interpump, che cede un piccolo -0,78%. Pensosa DiaSorin, con un calo frazionale dello 0,77%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, RCS (+3,44%), Safilo (+2,13%), Fincantieri (+1,51%) e Avio (+1,36%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su OVS, che prosegue le contrattazioni a -1,36%. Tentenna Juventus, con un modesto ribasso dello 0,91%. Giornata fiacca per Danieli, che segna un calo dello 0,80%. Piccola perdita per Mondadori, che scambia con un -0,73%.
