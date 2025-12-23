Piazza Affari piatta prima del ponte natalizio, in Europa spunti sull'Auto

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia
, con clima già natalizio e volumi scarsi, al termine di un anno molto positivo, con l'indice STOXX Europe 600 in aumento del 15% YTD, trainato dalla forza dei titoli bancari, della difesa e industriali.
Sul fronte macroeconomico, il focus degli investitori è sul recupero di una serie di dati statunitensi
che erano stati ritardati a causa dello shutdown record. Il dato chiave odierno riguarda i dati sulla crescita del terzo trimestre, attesa in aumento del 3,2% dopo il +3,8% precedente. In Spagna
, il prodotto interno lordo è cresciuto
dello 0,6% nel terzo trimestre del 2025, mentre in Italia
il saldo commerciale con i paesi extra UE27 è tornato
a rafforzarsi, attestandosi a +6,918 miliardi di euro.A Piazza Affari occhi puntati
su Stellantis
, che a novembre ha registrato
una contrazione su anno delle immatricolazioni del 2,7% in Europa (area UE, Efta e Gran Bretagna), a fronte di una crescita del 2,4% del mercato; su Officina Stellare
, dopo un contratto
triennale per la fornitura di sistemi ottici per i telescopi a alta risoluzione con Leonardo
dal valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro e un contratto
di quasi due anni con Thales Alenia Space per 5,3 milioni di euro; su doValue
, che ha lanciato
un nuovo fondo a conferimento focalizzato su crediti garantiti dal Fondo di Garanzia MCC, creato in partnership con Gardant Investor Sgr, e tre banche italiane; su Cy4Gate
, che ha comunicato
un contratto triennale da 5,6 milioni di euro in ambito antifrode.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,28%. L'Oro
continua gli scambi a 4.483,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,90%. Seduta sulla parità per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 57,94 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,51%. Tra gli indici di Eurolandia
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,16%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,1%, e resta vicino alla parità Parigi
(-0,14%). Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 47.296 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(0%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,04%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, performance modesta per Nexi
, che mostra un moderato rialzo dell'1,17%. Resistente Leonardo
, che segna un piccolo aumento dell'1,05%. Recordati
avanza dello 0,87%. Si muove in modesto rialzo Inwit
, evidenziando un incremento dello 0,84%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem
, che prosegue le contrattazioni a -1,21%. Fiacca Telecom Italia
, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%. Discesa modesta per Interpump
, che cede un piccolo -0,78%. Pensosa DiaSorin
, con un calo frazionale dello 0,77%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, RCS
(+3,44%), Safilo
(+2,13%), Fincantieri
(+1,51%) e Avio
(+1,36%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su OVS
, che prosegue le contrattazioni a -1,36%. Tentenna Juventus
, con un modesto ribasso dello 0,91%. Giornata fiacca per Danieli
, che segna un calo dello 0,80%. Piccola perdita per Mondadori
, che scambia con un -0,73%.