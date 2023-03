Open banking, in Italia 4 piattaforme. Inedita competizione con operatori tradizionali

NEXI

(Teleborsa) - Lasta determinando "una" e nel settore dei pagamenti porta a "un parziale ridimensionamento del ruolo - finora esclusivo - degli intermediari presso cui i conti dei clienti sono radicati, consentendo a "terze parti", ovvero alle loro applicazioni basate sulla tecnologia delle API, di effettuare il pagamento per conto del consumatore, senza la necessità che esse abbiano una relazione contrattuale con la banca.Lo sostiene lanel rapporto "L'Open Banking nel sistema dei pagamenti: evoluzione infrastrutturale, innovazione e sicurezza, prassi di vigilanza e sorveglianza". Il termine open banking si riferisce alla possibilità che terze parti accedano a dati e informazioni relativi ai conti correnti tenuti presso le banche dai clienti, con l'assenso di questi ultimi, al fine di fornire loro nuovi servizi e applicazioni.Secondo il rapporto, si stanno "creano le basi, di mercato e infrastrutturali, per(i cosiddetti Account Servicing Payment Service Providers - ASPSP) e(i Third-Party Providers - TPP) caratterizzati da una forte connotazione digitale".Viene anche sottolineato che l'open banking genera "una" all'interno dell'industria dei pagamenti, e ciò richiede che le autorità pubbliche definiscano assetti regolamentari e di vigilanza in grado di fare evolvere l'intero sistema finanziario verso una maggiore efficienza e inclusività, mantenendolo nel contempo sicuro e affidabile.Secondo la Banca d'Italia, sul mercato italiano sono state sviluppate(cosiddette piattaforme di sistema), aperte anche a soggetti non italiani: CBI GLOBE, offerta da CBI S.c.p.a.; Cedacri Open Banking API Portal, di Cedacri S.p.a.; Fabrick Platform, offerta da Fabrick S.p.a. (società del Gruppo Sella); SIA Open Banking Platform diDal rapporto emerge che ilche utilizzano i nuovi servizi di open bankingnei prossimi anni, non appena sarà terminata la fase iniziale di sviluppo del mercato". Nel primo semestre del 2022 i e clienti di servizi di open banking in Italia (contati come Payment Service User, o PSU) erano 407.319, in aumento dai 353.920 del secondo semestre del 2021 e dai 163.337 del primo semestre del 2021.