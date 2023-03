TIM Enterprise, varato il nuovo assetto per valorizzare pienamente gli asset

TIM

(Teleborsa) -ha annunciato di aver, la Business unit guidata da Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer del gruppo, e. TIM Enterprise ha oltre 5.000 dipendenti, una capillare rete di vendita sul territorio nazionale e 16 Data Center costruiti.Si tratta di un nuovo passo nelannunciato in occasione del Capital Market Day del 7 luglio scorso e approvato dal Consiglio di Amministrazione a novembre. L'obiettivo è "di riferimento" relativi a connettività, Cloud, IoT e Cybersecurity.Grazie a questa nuova organizzazione, di cui non sono stati forniti dettagli, sono attese, indispensabili per rendere la Business unit ancora più veloce ed efficiente nella progettazione e vendita dei servizi ICT e professionali. Si tratta di "unche massimizza i benefici derivanti dall'organizzazione", si legge in una nota."Siamo la piattaforma ICT più grande d'Italia e vogliamodi mercato in cui operiamo - ha commentato Elio Schiavo - Tenere tutte le nostre persone intorno ad un unico progetto ci permetterà di cogliere enormi opportunità e diventare protagonisti del processo di digitalizzazione del sistema Paese".