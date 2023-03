Eventi e scadenze del 2 marzo 2023

Ariston Holding

Banco di Desio e della Brianza

Best Buy Co.,

Brembo

Carel Industries

Dell Technologies,

Hewlett Packard Enterprise

Inwit

Macy's,

Maire Tecnimont

Piaggio

Ferragamo

(Teleborsa) -MWC Barcelona 2023 - Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggioBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaOne Forest Summit - Il vertice si svolge a Libreville e sarà focalizzato sulla conservazione e gestione sostenibile delle foreste, contro la deforestazione e il cambiamento climaticoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaPolitica europea - Ursula von der Leyen - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra il primo ministro svedese Ulf Kristersson e partecipa a una cena di lavoro con il primo ministro e la tavola rotonda europea degli industriali (ERT)Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della FranciaBanca d'Italia - €-coinUE - Consiglio Competitività (Mercato interno e industria) - I ministri UE responsabili del mercato interno e dell'industria cercheranno di adottare due posizioni del Consiglio, una sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e l'altra sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione di alloggi a breve termine. I ministri terranno inoltre un dibattito orientativo sul mercato unico europeo, istituito 30 anni faAttività di Governo - Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita a Delhi, dove incontrerà per un bilaterale il Primo Ministro indiano Narendra Modi, avrà un incontro di cortesia con la Presidente della Repubblica Indiana Droupadi Murmu e interverrà all'apertura della VII edizione della conferenza Raisina Dialogue12:00 - Federmeccanica - 165ª Indagine Congiunturale - La presentazione dell'Indagine Congiunturale di Federmeccanica si svolge al Bettoja Hotel Massimo D’Azeglio, a Roma- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Capital Markets Day' "UNBOX the FUTURE"- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio