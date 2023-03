Siccità, Pichetto: possono esserci più commissari per le opere

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,, in un'intervista a Radio anch'io su Rai Radio 1 ha dichiarato che sull'"ci possano essere anche più commissari per quanto riguarda le opere". "La questione del commissario riguarda la nomina in tutti quei casi in cui bisogna intervenire d'urgenza, e bisogna dare i pieni poteri a qualcuno che possa superare tutti i passaggi burocratici", ha aggiuntoIl ministro ha spiegato che lainvece consiste nel "mettere assieme tante competenze spezzate fra i ministeri e le Regioni, per accelerare sul tema".