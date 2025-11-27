Tim: verso infrastrutture critiche italiane piu` smart e sicure

(Teleborsa) - Un'Italia in cui la viabilita` stradale e` monitorata in tempo reale, gli eventuali guasti nelle reti idriche ed energetiche anticipati e i costi di gestione e manutenzione delle opere civili sensibilmente ridotti, e` gia` possibile. Intelligenza Artificiale e IoT possono trasformare le infrastrutture in reti intelligenti, renderle piu` efficienti, ridurre gli sprechi, minimizzare i rischi e garantire una maggiore resilienza, con servizi piu` affidabili e sostenibili per i cittadini. E` la visione concreta che emerge nel nuovorealizzato dal, in collaborazione cone presentato oggi al TIM Innovation Lab di Roma.Intelligenza Artificiale, sensoristica intelligente e tecnologie di robotica e droni, supportate da connessioni 5G ad alte prestazioni ed evolute soluzioni di cybersicurezza, rappresentano un importante motore di sviluppo in grado di ridisegnare le reti energetiche, idriche e stradali italiane, e ridurre fino a un terzo i costi di gestione e manutenzione delle opere civili. Secondo lo studio,possono prevenire fino al 27% dei crolli delle strutture piu` vetuste e ridurre fino al 31% i costi complessivi di gestione delle reti stradali (gallerie, ponti, strade) e altre opere civili, prolungando la vita delle infrastrutture, con benefici economici enormi per l'Italia, fino a raggiungere un risparmio complessivo di oltre 54 miliardi nella vita utile delle nuove infrastrutture critiche sulla base degli investimenti previsti nel quinquennio 2026-2030.Nellel'uso di sensori IoT e piattaforme di gestione avanzate permettono di ottimizzare la distribuzione, ridurre le perdite, abbattendo i costi complessivi di quasi 700 milioni di euro l'anno. La trasformazione delle reti elettriche dal modello centralizzato a quello smart grid consentira` sempre piu` di integrare l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili (eolico, solare, ecc.).Nella sfida e` ancora piu` urgente: le perdite d'acqua toccano circa il 42% a livello nazionale, con punte superiori al 55% nel Mezzogiorno. Con smart meter e sistemi di monitoraggio e gestione avanzati, l'Italia puo` generare risparmi di circa 2,6 miliardi di euro al 2030, monitorando i consumi e rilevando in tempo reale i guasti occulti."La sfida digitale delle infrastrutture italiane non e` piu` rinviabile. Sono la spina dorsale dello sviluppo economico del Paese – ha dichiarato–. Investire nella loro digitalizzazione significa garantire sicurezza, efficienza, sostenibilita` e permette di trasformare il nostro territorio in una smart land, un passaggio essenziale per lo sviluppo dell'Italia. Per innovare in questo settore serve fare rete e creare un ecosistema collaborativo con startup e aziende all'avanguardia, cosi` da accelerare questa rivoluzione tecnologica e rafforzare le competenze".A testimonianza dell'impegno concreto,ha premiato oggi i vincitori dellaun'iniziativa che rientra nell'ambito del programma di Open Innovation del Gruppo, realizzata in collaborazione con Arduino, Cyber 4.0, eFM, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Osservatori 5G & Connected Digital Industry e Internet of Things del Politecnico di Milano, SOCOTEC Italia, 28DIGITAL e il supporto di Alaian. La sfida, che ha visto la partecipazione di oltre 100 tra startup, scaleup e aziende innovative provenienti da tutto il mondo, ha individuato alcune soluzioni di eccellenza basate su Intelligenza Artificiale e IoT. Ai vincitori sara` offerta una collaborazione tecnologica, commerciale o di ricerca con TIM Enterprise e i suoi partner al fine di accelerarne la crescita sul mercato.In particolare,, con una piattaforma che integra Digital Twin, dati in real time dei sensori IoT e AI predittiva per la manutenzione preventiva delle infrastrutture. Gli ulteriori riconoscimenti assegnati sono: PipeIn, Hermes Bay, GiPStech, Xplora,TOKBO, TITAN4, Entopy.