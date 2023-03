Wall Street in stand-by. Crolla Novavax

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

utilities

beni di consumo secondari

informatica

Caterpillar

3M

Salesforce,

Amgen

Home Depot

Apple

Wal-Mart

Verizon Communication

Pdd Holdings Inc Sponsored Adr

Verisk Analytics

JD.com

Diamondback Energy,

Rivian Automotive,

Zoom Video Communications,

Lucid Group,

Warner Bros. Discovery,

(Teleborsa) - Chiude senza verve la borsa di New York, mentre persistono i timori di un rialzo dei tassi più prolungato rispetto alle precedenti aspettative. Tra i titoli quotati, Novavax, che in concomitanza con la pubblicazione dei risultati 2022 ha sollevato dubbi sulla sua capacità di rimanere in attività e ha annunciato piani per tagliare la spesa. Giù anche Kohl's - catena statunitense di grandi magazzini - che ha registrato un'inattesa perdita trimestrale e segnalato una pressione delle vendite guidata dall'attuale contesto inflazionistico persistente, e Lowe's - attiva nello stesso campo - che prevede vendite in rallentamento dopo un trimestre sopra le attese.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 32.662 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,47%, chiudendo a 3.951 punti.In ribasso il(-0,86%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,64%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,94%) e(+0,68%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,72%),(-1,28%) e(-0,81%).Al top tra i(+3,84%),(+2,29%),(+2,26%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,93%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,42%.Tentenna, che cede l'1,39%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,31%.Tra i(+3,77%),(+3,28%),(+2,90%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -18,34%.In apnea, che arretra del 6,66%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,84%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,6%; preced. 2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 192K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 1,4%)15:45: PMI composito (preced. 46,8 punti)15:45: PMI servizi (preced. 46,8 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 1,8%).