ENEA e Italian Exhibition Group siglano nuovo accordo di partnership scientifico-tecnologica

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG) hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione, in particolare per le manifestazioni Ecomondo, fiera leader in Europa e per il bacino delsull’innovazione tecnologica e industriale nel settore della green and circular economy a cadenza annuale, e K.EY, appuntamento di riferimento sulle energie da fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, l’idrogeno e la mobilità elettrica.L’accordo vede come protagonisti IEG, tra i primi player fieristici italiani, che da oltre 25 anni organizza ai due eventi, ed ENEA, quale partner scientifico-tecnologico, e riguarda le edizioni 2023, 2024 e 2025 che, per la prima volta, vedranno separati i due appuntamenti:in autunno, ein primavera.Nello specifico, ENEA darà supporto alla definizione diper le imprese e gli operatori del settore energy and environment, con l’obiettivo di promuovere tematiche quali mobilità elettrica, energie rinnovabili, tecnologie e infrastrutture green, smart city, efficienza energetica, idrogeno, economia circolare ed efficienza energetica, coinvolgendo aziende, enti e media. IEG si farà invece carico della parte più prettamente logistica, organizzativa e promozionale degli eventi ENEA.“La sottoscrizione dell’accordo rafforza una pluriennale collaborazione che ci ha permesso, nella cornice delle due manifestazioni, di accelerare il dibattito su rinnovabili e transizione energetica, favorendo il processo di decarbonizzazione”, sottolinea il presidente di ENEA. “Questa nuova partnership ci dà ancora una volta l’opportunità di supportare aziende, cittadini e istituzioni a orientarsi nei cambiamenti in atto in tema di rinnovabili e di green economy, offrendo nuovi stimoli ai decisori pubblici nel cammino verso la transizione ecologica e la sostenibilità”.“Ecomondo e Key Energy rappresentano una community consolidata e unica nel panorama italiano, dove il business della parte espositiva, che offre a visitatori ed espositori innovazione e internazionalità, si affianca a un calendario convegnistico ricchissimo e articolato, dando vita a un intreccio unico e virtuoso tra enti di ricerca, aziende e istituzioni”, commenta il presidente di IEG. “L’accordo con ENEA - prosegue - ci permette di incrementare ulteriormente il già elevato spessore scientifico dei nostri contenuti, supportati da due comitati scientifici di assoluta eccellenza, sia per l’appuntamento di novembre con Ecomondo, sia per quello di marzo con la nuova K.EY”.Ecomondo tornerà, infatti, a Rimini dal 7 al 10 novembre 2023, preceduta, dal 22 al 24 marzo 2023, dalla prima edizione di “K.EY - The Energy Transition Expo”, lo spin off di Key Energy che diventa autonomo da Ecomondo.