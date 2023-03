Racing Force si espande in Bahrain

Racing Force

(Teleborsa) -Group,, è lieta di annunciare il progetto di espansione per la sede della propria società controllata Racing Force International a Sakhir (Bahrain), funzionale a soddisfare la crescente domanda di caschi Bell Racing nel mercato globale del motorsport.Il progetto - spiega una nota - prevede la, con una estensione nell'ordine del 60%. I lavori saranno completati entro la fine del 2023, dando a Racing Force Group l'opportunità di raddoppiare la capacità di produzione 2022 del brand Bell Racing, sia per quanto riguarda l'ordinaria gamma di caschi da competizione sviluppati per tutte le discipline automobilistiche, sia per quanto riguarda i Bell Mini Helmets collezionabili, che riproducono in scala 1:2 i modelli utilizzati dalle stelle del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 e del World Rally Championship.La sede di Racing Force Group a Sakhir ospita il centro di produzione e di ricerca e sviluppo per il marchio Bell Racing. Adiacente al Bahrain International Circuit (BIC), ha contribuito al consolidamento di un polo d'eccellenza per il settore degli sport motoristici in Medio Oriente.L'annuncio di Racing Force Group arriva durante il prestigioso weekend del Gran Premio del Bahrain che inaugura il Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2023. Questa stagione vede ai nastri di partenza il 70% dei piloti (14 su 20) equipaggiati da caschi Bell: fra questi, Logan Sargeant, Guanyu Zhou e Nyck De Vries hanno visitato la sede alla vigilia del fine settimana.