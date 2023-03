BTP Italia, raccolti 3,63 miliardi il primo giorno: meglio dell'ultima emissione

(Teleborsa) - Sono stati pari aglinella prima giornata di collocamento, con. Si tratta della prima giornata (su tre) destina ai piccoli risparmiatori e affini, mentre per gli istituzionali il collocamento avverrà nella mattina di giovedì 9 marzo. La prima giornata della, che si è svolta a novembre 2022, si era chiusa con ordini per 3,184 miliardi, a fronte di 103.077 contratti sottoscritti.Ladel Titolo di Stato, pensato per proteggere dall'innalzamento dei prezzi i risparmiatori individuali, ha scadenza 5 anni e un rendimento reale minimo garantito del 2%, a cui andrà sommata la(calcolata sull'indice FOI). Previsto anche unpari all'8 per mille per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.Il Tesoro con i BTP Italia ha. L'emissione più corposa è quella di maggio 2020 che, con quasi 22,3 miliardi di euro, ha di poco superato quella di novembre 2013; la più piccola, da 2,2 miliardi, è stata quella del novembre 2018, fortemente condizionata dalla situazione politica e di mercato del momento.: quella di giugno si è chiusa con una raccolta di 9,4 miliardi di euro e quella di novembre con quasi 12 miliardi di euro.La, da quando il collocamento è aperto anche agli istituzionali (ossia da aprile 2014), è stata sempre piuttosto alta, toccando un massimo con l'emissione di giugno 2022 al 77%. Nell'ultima emissione, quella dello scorso novembre, è stata del 60,7%.