Diritto e Blockchain, Cicala: "Bitcoin e le altre cripto-attività, come le vede il diritto italiano?"

(Teleborsa) - Ilha suscitato. Da un lato i recenti crack che hanno caratterizzato questo mondo hanno portato ad interrogarsi sulla bontà della tecnologia che ne è alla base, ed hannoin quanto usate nell’economia sommersa. Da un altro lato, ilnella recente legge di bilancio. Segno che il tema, comunque la si pensi, merita quantomeno di essere conosciuto. Il video di, giurista ed avvocato cassazionista, partner dello Studio Cicala, Riccioni & Partners, esamina il Bitcoin e le altre crypto-valute dal punto di vista giuridico, spiegandoquelle che oggi la legge ora definisceLainquadra le criptovalute nella, che sono definite, ai fini fiscali, come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Per semplicità, d’ora in poi si parlerà di bitcoin, la prima criptovaluta (anche in ordine di tempo), nella consapevolezza che il medesimo discorso potrà essere riferito, con gli opportuni adattamenti, anche alle altre.La nozione di, usata dalla legge, porta l’attenzione alladi bitcoin, così come definita nel documento pubblico (white paper) che ne ha definito lo scopo e l’infrastruttura tecnologica. Lo scopo è quello di consentiredi una istituzione finanziaria, e la tecnologia prescelta per realizzare questo scopo è quella del registro distribuito. La finalità speculativa, di cui oggi molto si parla, non rientra quindi nelle caratteristiche originarie bitcoin, anche se contribuisce a caratterizzarlo ed a richiamare l’attenzione sul fenomeno.In parole semplici, la tecnica prescelta pernei pagamenti è quella di annotarli in unche, per evitare alterazioni, non è custodito da un ente centrale, bensì da un numero sufficientemente grande di nodi (ossia computer tra loro collegati). Il che fa in modo cheal di fuori delle regole fissate per il suo funzionamento. In altre parole, il fatto che il registro sia distribuito, ossia che ne siano, garantisce, da un lato, che il numero di bitcoin in circolazione sia definito, ossia pari ad una quantità certa (destinata ad aumentare, secondo regole precise, nel corso del tempo), e dall’altro, che nessuno possa trasferire più bitcoin di quanti ne risultino nella propria titolarità. Si tiene(intesi come variazioni di titolarità) aggiungendo un nuovo registro a quello precedente ad intervalli di tempo predefiniti.(detta “blocco”), contiene quindi i nuovi trasferimenti rispetto a quella precedente, a cui è concatenata, in modo da formare una “catena di blocchi” che costituisce, per l’appunto, la blockchain.La legge richiede altresì che la, per definirsi tale, costituisca una. Occorre dire che per “valore” non si intende nulla di simile al valore delleemesse dagli Stati, come l’euro o il dollaro. Queste, infatti, si caratterizzano per avere, ossia per essere obbligatoriamente accettate come mezzo di pagamento (lo stabilisce l’art. 1277 del nostro Codice civile: “le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento”). Le(salvo per ora rare eccezioni) non hanno "corso legale”" e quindicome mezzo di pagamento. Da ciò deriva che il loro, ad esempio, quello di bitcoin, discende soltanto, tenuto conto del fatto che il numero di bitcoin in circolazione in un dato momento (oggi ed in futuro) è definito e prevedibile.Possiamo dire, quindi, che la parola criptovaluta, nella parte in cui fa riferimento alla "valuta" tradizionale, può essere fuorviante, ed è molto più appropriata la nozione di cripto-attività usata dal legislatore tributario.Così come accade per molti fenomeni dell’economia, anche per le criptovalute, ma il suo inquadramento dipende dal settore di riferimento. Se consideriamo il settore, la criptovaluta in quanto cripto-attività, è assoggettata ad unasulle plusvalenze del 26% (la legge di bilancio 2023 ha modificato l’art. 67 del TUIR per introdurre, per l’appunto, una lettera dedicata alle cripto-attività).Dal punto di vista, anche se la criptovaluta non ha corso legale, può però essere. Occorre, quindi, un accordo per consentire che l’adempimento di una obbligazione avvenga mediante la corresponsione di criptovalute.Di quest’ultimo aspetto, cioè delle criptovalute come mezzo di estinzione delle obbligazioni, cioè cometradizionale, si parla relativamente poco a livello mediatico (se ne discute, infatti, quasi esclusivamente tra gli specialisti). Ciò accade perché le oscillazioni di mercato ne hanno enfatizzato l’aspetto speculativo, ma sarà il tempo a dirci se in futuro verrà recuperata lache, per bitcoin, era quella di fornire una modalità alternativa ai pagamenti con monete tradizionali.