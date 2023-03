Open Fiber porta la fibra ottica a Monreale

(Teleborsa) -ultraveloce anche, un comune dell’area metropolitana didove sono già partiti i cantieri per la costruzione della(Fiber-To-The-Home, cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) che consentirà a cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici di usufruire disi è aggiudicata tre bandi per ilche interesserà circa, messi a gara da, la società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nell’ambito del. Il progetto è previsto dal “Piano Italia a 1 Giga”, nell’ambito della Strategia italiana per la Banda Ultralarga (BUL) finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).L'azienda guidata da Mario Rossetti si occuperà dicon l’attenta. Ladei lavori prevede la copertura di circaper un’estensione complessiva di, attraverso la modalità FTTH che garantisce velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. Gli interventi di posa dei cavi prevedono il. Le risorse stanziate, in quanto la rete è finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Tra gli edifici comunali che saranno connessi c’è ilIlche l’azienda di telecomunicazioni avvierà nei prossimi mesi nel Comune di Monreale prevede ilda una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s, che in gran parte coincidono con le cosiddette"L’Amministrazione comunale plaude all’investimento di Open Fiber nella nostra città, perché avrà un impatto positivo ed evidente per i cittadini, il tessuto produttivo e il comparto turistico locale, che grazie alla rete ultraveloce saranno messi nelle condizioni di sfruttare le potenzialità della trasformazione digitale, in linea con gli obiettivi europei ", afferma il sindaco"La rete in fibra ottica che stiamo costruendo a Monreale sarà realizzata attraverso il riutilizzo di diversi chilometri di infrastrutture esistenti, riducendo al minimo gli scavi con tecniche innovative", spiega il field manager dell’azienda, responsabile dei lavori, aggiungendo "questo ci consentirà di limitare i disagi per la popolazione, che a breve potrà usufruire di una connessione stabile in tecnologia FTTH per gli usi quotidiani di Internet".