Coverflex acquisisce la piattaforma italiana di buoni pasto EatsReady

(Teleborsa) -, startup portoghese che offre alle aziende soluzioni per gestire la retribuzione flessibile dei loro dipendenti, ha, innovativa soluzione di buoni pasto completamente digitali in Italia. EatsReady è stata fondata nel 2017 dalle imprenditrici under 30 Olivia Burgio e Micaela Illy - successivamente finanziata da GELLIFY, Copernion e Timelock Ventures - e nel 2022 ha generato un fatturato di pareggio di 1,8 milioni di euro.EatsReady ha all'attivo, tra le quali importanti nomi come Klarna, Telepass, Esselunga, Poke House e Deliveroo. Nel corso del 2023, Coverflex migrerà tutti i clienti di EatsReady sulla propria piattaforma integrata di welfare."Questa acquisizione rappresenta un traguardo per il team e un punto di svolta importante nel nostro percorso - afferma, co-fondatrice di EatsReady e ora Head of M&A & Integrations di Coverflex - Negli ultimi anni abbiamo costruito una solida piattaforma che costituisce oggi un. Come imprenditrice, riconosco il potenziale di collaborare con un team internazionale e in rapida crescita, combinando i punti di forza, le competenze e la conoscenza del mercato".Coverflex ha annunciato a inizio febbraio di aver chiuso un round di investimento Serie A da 15 milioni di euro e ora sta portando avanti il suo impegno verso l'espansione internazionale. Dal suo lancio nel 2021, questa è la