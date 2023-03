Lindt & Spruengli, utile sale del 16% nel 2022. Aumenta dividendo

Lindt & Sprungli

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ha generato undi CHF 4,97 miliardi nell', per una crescita organica del 10,8%. Gli effetti valutari, in particolare l'indebolimento dell'euro e della sterlina, hanno portato ad un aumento dell'8,4% in franchi svizzeri. L'è aumentato del 15,5% su base annua a CHF 744,6 milioni, per un margine EBIT del 15,0% (anno precedente: 14,1%), mentre l'è salito del 16,1% a CHF 569,7 milioni.Sulla base dei risultati positivi, il Consiglio di amministrazione proporrà unaalla 125a Assemblea generale ordinaria del 20 aprile 2023 di CHF 1300 (anno precedente: CHF 1200) per azione nominativa e CHF 130 (anno precedente: CHF 120) per certificato di partecipazione. Per la prima volta dal 2019, l'Assemblea si terrà di persona.Lindt & Sprungli "si sta preparando al fatto che le, caratterizzate da elevata inflazione e volatilità,". Per gli obiettivi di medio-lungo termine, prevede una crescita organica dal 6 all'8% annuo, nonché un miglioramento del margine operativo da 20 a 40 punti base all'anno.