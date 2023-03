Made in Italy, CNEL: serve piano industriale

(Teleborsa) - "Lestanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve unin grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso. Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina". Lo ha affermato il presidente del CNEL,, oggi nel corso dell'audizione alla Commissione Attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il Consigliere, Gian Paolo Gualaccini."Per farlo – ha aggiunto – dobbiamo puntare a superare queiche hanno ostacolato la competitività che da un lato sono strutturali e in particolare sono conseguenza della frammentazione del sistema economico-produttivo, costituito principalmente da piccole imprese che in questo periodo storico fanno fatica, dall'altro dalla semplificazione normativa, ma anche sulla contrattazione. La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare lein modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Ilrappresenta una grande opportunità"."Bisogna mettere in campo tutti i mezzi per contrastare il rischiocon iniziative per rafforzare lasostenendo i settori in sofferenza come l', ad esempio, messo a dura prova dalla transizione ecologica e che rappresenta con il suo indotto da oltre cinquant'anni un asset economico strategico per il nostro Paese. In questo scenario è fondamentale l'istituzione delprevisto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/01), che resta ancora disattesa. Il CNEL ha presentato un disegno di legge sull'istituzione di una struttura nazionale e indipendente, di analisi, valutazione e di monitoraggio della produttività che in questo momento storico diventa non più rinviabile", ha aggiunto ancora Treu.Anche ilgioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere: "le parti sociali del CNEL hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti Governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il CNEL e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale Ministro Santanchè per far si che il PNRR sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali".