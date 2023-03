Brown-Forman, vendite in aumento su forte domanda. Margini sotto pressione

Brown-Forman

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore degli alcolici e del vino, ha registratoin aumento del 4% a 1,1 miliardi di dollari (+5% su base organica) neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 gennaio 2023). L'è diminuito del 50% a 173 milioni di dollari (-11% su base organica) riflettendo un margine lordo, una svalutazione non in contanti di 96 milioni di dollari per il marchio Finlandia e maggiori spese operative. L'utile per azione è diminuito del 61% a 0,21 dollari nel trimestre."Anche se le tendenze iniziano a normalizzarsi,data la premiumizzazione del nostro portafoglio, la salute dei nostri marchi e la determinazione delle nostre persone", ha commentato il CEO Lawson Whiting.Riflettendo la continua forza del portafoglio di marchi, la forte domanda dei consumatori e il ritorno delle scorte a livelli più normalizzati, ora Brown-Formannell'intervallo dall'8% al 10% per l'intero anno fiscale. Sempre per l'intero anno, continua ad aspettarsi che ilsia coerente con la prima metà dell'anno fiscale 2023.