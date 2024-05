Elica, primo trimestre in pareggio. Ricavi -9,2%

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha chiuso ildel 2024 conpari a 117,2 milioni di euro (-9,2% vs 1Q 2023, -8,5% al netto dell’effetto cambio), riconducibile a una persistente flessione della domanda, sia nel settore Cooking che in quello dei Motori. L'è pari a 7,6 milioni di euro (-39,7% vs 1Q 2023). Ildi Pertinenza del Gruppo è in pareggio, rispetto a 3,9 milioni di euro al 31 marzo 2023."I risultati del primo trimestre sono- ha commentato l'- In una industry ancora negativa sia in Europa che in Nord America, stiamo difendendo le nostre quote di mercato e vediamo un aumento sequenziale del fatturato di trimestre in trimestre, a testimonianza che la direzione intrapresa è quella giusta. Forte la pressione sui margini, ma sappiamo che il 2024 sarà un anno di investimento sul nostro futuro e siamo convinti della solidità della nostra strategia".Sottoscritta, in data 9 maggio 2024, unaper un importo massimo di, con scadenza finale a 5 anni dalla data di sottoscrizione, con un pool di 4 banche e, in particolare, con BNL BNP Paribas in qualità di banca coordinatrice e banca agente, Intesa Sanpaolo, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia e UniCredit quali mandated lead arranger.: ricavi attesi nel range di 465-475 milioni di euro, in linea con le aspettative di mercato, nonostante il perdurare di un difficile contesto di riferimento in alcuni paesi in Europa nel segmento Cooking e un over stock nel segmento Motori sui clienti. Margini attesi in flessione a seguito dell'impatto degli investimenti in prodotto, marketing, rebranding e comunicazione a supporto della crescita del progetto di trasformazione del Cooking e della difesa delle quote di mercato. Posizione Finanziaria Netta attesa in linea con FY2023in un contesto di mercato flat vs 2023: Ricavi (organico) superiori a 500 milioni di euro guidati da: ampliamento della gamma prodotti e nuova brand strategy nel Cooking; crescita nei Motori trainata dalla transazione energetica (pompe di calore e idrogeno); sviluppo della distribuzione in Nord America e Canada; presidio diretto nei mercati chiave europei; crescita dei clienti OEM Worldwide; continuo focus su innovazione sostenibile e design. Adjusted EBIT Margin supeiore al 6%. Rapporto di Leva inferiore a 0,5X.