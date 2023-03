Reway Group, +4,84% nel primo giorno a Piazza Affari

Reway Group

(Teleborsa) - specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 3,25 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 3,10 euro, raggiungendo una capitalizzazione di oltre 98,6 milioni di euro.In fase di collocamento Reway Group ha18 milioni di euro (20 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'over-allotment) ed è sbarcata in Borsa con undel 19%.Il titolo ha aperto a quota 3,10 euro per azione e ha raggiunto un massimo di seduta a 3,45 euro, per poi indebolirsi leggermente fino ai 3,25 euro della chiusura. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 1.322.906,75 euro, iconclusi sono stati 273 e lepassate di mano 401.000.Reway Group rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 196 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.