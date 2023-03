Assegno Unico: da marzo 2022 a gennaio erogati 14,3 miliardi

(Teleborsa) - Pubblicato oggi l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) che contiene al suo interno anche i dati relativi all’assegno unico universale destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC).Lo comunica l'Inps spiegando che l'Osservatorio fornisce un quadro completo delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodoPer l’intero periodo di osservazione sono stati erogati alle famiglie assegni per 14,3 miliardi di euro, di cui 13 miliardi relativi al 2022 eal primo mese del 2023. Con riferimento al mese di gennaio 2023, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da poco meno di 50 euro (per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima che per il 2023 è pari a 43.240 €), a 198 euro per la classe di ISEE minima (per il 2023 pari a 16.215 euro).Nella nota l'Inps ricorda anche che l’importo base dell’assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2023 va da un minimo diin assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore aeuro."Il futuro passa dall'Inps perchéAbbiamo chiuso l'ultimo bilancio consolidato con circa 385 miliardi di uscite, 386 miliardi di entrate: consolidiamo questo bilancio in un attivo di 1 miliardo e mezzo circa, con 145 miliardi di trasferimenti pubblici. Una parte importantissima della nostra spesa fiscale e contributiva e della spesa pubblica in generale", ha detto, intanto, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a SkyTg24 Economia. "Questo per garantire la coesione del Paese - ha aggiunto -: