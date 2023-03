Atlante per To Dream: oltre 130 punti di ricarica rapida e ultra-rapida per l'urban district di Torino

(Teleborsa) -la società deldedicata all'infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, diventa partner esclusivo per l', il più importante progetto di riqualificazione dell'intero Piemonte: un innovativo urban district che rappresenta l'avanguardia dell'integrazione tra shopping, intrattenimento, cultura, sport, servizi, uffici e ospitalità. Ad accogliere i primi clienti il giorno dell'inaugurazione ci saranno i punti di ricarica quick, rapida e ultra-rapida fino a 300kW di Atlante, pronti ad offrire la migliore esperienza di ricarica del torinese.Promosso dall'e a firma deglinasce dalla riqualificazione dell'ex area industriale Michelin di Torino, con l'obiettivo di diventare il più grande polo d'attrazione della città: da chi si sposta per affari, alle famiglie, passando per i turisti e gli amanti del design, con un concept di livello internazionale. Questo nuovissimo urban district si estenderà su un'area di 270mila metri quadrati, all'interno dei quali si alterneranno aree verdi, boutique di design, ristoranti internazionali, un'arena per eventi, sale cinema, palestre e persino una struttura alberghiera a 4 stelle. Situato in una zona di forte passaggio e altamente strategica di Torino, To Dream si trova in una posizione chiave, all'uscita dell', una delle tratte più importanti per la mobilità italiana nonché di fondamentale collegamento con la Francia tramite il traforo del Frejus. La presenza di un hub che intercetta tutte le esigenze di ricarica, dal destination charging all'ultra-rapida, rappresenta un valore aggiunto sia per To Dream che per i viaggiatori verso Milano o la Francia che potranno fruire dei servizi mentre si ricarica il veicolo. Grazie alla sua collocazione a forte intensità di traffico, aie all'utilizzo di pannelli fotovoltaici che produrranno energia una volta e mezzo superiore al fabbisogno dell'intero complesso, To Dream rappresenta un'icona per la rete di Atlante, condirettamente prodotta nello stesso luogo.installerà sia nei parcheggi coperti che scoperti, stazioni di ricarica fino aL'hub di ricarica sarà gestito dall'energy management system proprietario di Atlante che permette di fornire il miglior servizio di ricarica attraverso il perfetto bilanciamento tra energia solare e potenza di rete, permettendo inoltre la possibilità di integrazione con sistemi di accumulo."Questi 130 punti di ricarica a To Dream rappresentano un'accelerazione importante nell'elettrificazione di uno dei più grandi snodi autostradali italiani, al centro della direttrice tra Milano, Torino e la Francia. Siamo orgogliosi – ha commentato– di poterlo realizzare presso un polo commerciale iconico, il più grande progetto di riqualificazione urbana dell'intero Piemonte, e di poterlo alimentare integralmente con energia pulita prodotta direttamente sul posto".