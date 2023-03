BasicNet, utile 2022 sale a 30 milioni. Dividendo +50%

BasicNet

(Teleborsa) -chiude il 2022 con unpari a 386,1 milioni di Euro (296,4 milioni al 31 dicembre 2021, +30%), un EBITDA di 60,9 milioni di Euro (44,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, +37,7%) ed unpari a 46,1 milioni di Euro (31,6 milioni di Euro nel 2021, +45,8%).Ilsi attesta a 30 milioni di Euro (20,3 milioni di Euro nel 2021, +47,7%), mentre laa -141,7 milioni di Euro (-61,7 milioni di Euro il 31 dicembre 2021).I risultati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unrispetto ai 0,12 Euro del precedente esercizio) per ciascuna delle azioni in circolazione, per un ammontare complessivo pari a circa 9 milioni di Euro. Il dividendo proposto corrisponde a un pay-out ratio sull’utile netto consolidato del 30,0%, in linea con gli esercizi precedenti.Il dividendo sarà in pagamento dal 26 aprile 2023, con data di legittimazione a percepire l’importo (record date) il 25 aprile 2023 e stacco cedola (numero 16) il 24 aprile 2023.L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il 13 aprile.