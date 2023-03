Danieli, ricavi e margini in aumento nella semestrale al 31 dicembre

Danieli

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di macchine e impianti per l'industria siderurgica, ha chiuso la semestrale consolidata al 31 dicembre 2022 conpari a 1.865 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato pari a 145,5 milioni di euro (+25%), mentre l'attribuibile al gruppo è risultato pari a 74,1 milioni di euro (+24%).La società spiega che l'aumento dei margini è stato spinto dai risultati del, che ha beneficiato nel secondo semestre del 2022 di un mix favorevole tra prezzi, volumi e crediti per società energivore (in una situazione di costi per energia anche decuplicati nel periodo) e con uncon margini in tenuta ma ancora non soddisfacenti per l'effetto temporaneo, ma significativo, di incremento dei costi per tutta la componentistica elettronica e dei trasporti che solo ora stanno rientrando su valori coperti dai prezzi contrattualmente concordati con i clienti.Ildel gruppo risulta ben diversificato per area geografica e per linea di prodotto e ammonta, al 31 dicembre 2022, a 5.190 milioni di euro (di cui 400 milioni di euro nel settore della produzione di acciai speciali) rispetto a 5.052 milioni di euro al 30 giugno 2022.