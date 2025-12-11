Milano
15:12
43.793
+0,75%
Nasdaq
10-dic
25.776
0,00%
Dow Jones
10-dic
48.058
+1,05%
Londra
15:12
9.665
+0,10%
Francoforte
15:12
24.248
+0,49%
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 15.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 dicembre 2025 - 14.40
USA,
Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 5 dicembre su base settimanale (WoW) 236K unità
, in aumento rispetto al precedente 192K unità (la previsione era 220K unità).
Condividi
Leggi anche
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 21 novembre
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 28 novembre
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 7 novembre
Argomenti trattati
USA
(348)
Altre notizie
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 28 novembre
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 14 novembre
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 21 novembre
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Usa, richieste sussidi disoccupazione salgono più delle attese a 236 mila unità
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in ottobre
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto