In rosso Piazza Affari. Corre Prysmian, giù Fincantieri

Ferragamo

(Teleborsa) -in una giornata ancora dominata dalle notizie oltreoceano. Il sentiment dei mercato è infatti influenzato negativamente delle nuove, che potrebbero mettere fine al rally dell'azionario di inizio anno. I listini europei hanno comunque recuperato dai minimi di seduta nel pomeriggio, in concomitanza con l'andamento positivo di Wall Street.Sulla performance positiva di, che ha registrato risultati 2022 sopra le attese e aumentato il dividendo. Affonda invece, dopo che l'agenzia ucraina anti-corruzione l'ha inserita in una blacklist per la sua attività in Russia,Fuori dal principale paniere, sono, che già ieri era scesa dopo risultati e guidance inferiori al consensus, e, conche pone l'attenzione su una guidance sul leverage 2023 peggiore delle attese.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.829,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,06%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +168 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,30%.resta vicino alla parità(+0,01%), tentenna, che cede lo 0,63%, e piatta, che tiene la parità., ilè in calo (-0,72%) e si attesta su 27.711 punti in chiusura, mentre, al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.157 punti.In ribasso il(-0,74%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,26%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, dai 1,92 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,14%),(+1,41%),(+1,38%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,54%.Preda dei venditori, con un decremento del 4,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,23%.di Milano,(+2,91%),(+2,57%),(+1,58%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,91%.Scende, con un ribasso del 5,73%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,57%.