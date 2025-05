Chiudono sotto la parità i listini europei, pesano dati macro Usa

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,12%.Dopo una buona partenza anche Piazza Affari chiude sotto la parità dopo l'apertura die la pubblicazione di alcuni dati macroeconomici che arrivano dagli Confermata, infatti, in rallentamento lanel 1° trimestre 2025, con il dato del PIL che nella seconda lettura è stato indicato a -0,2% su base trimestrale rispetto al -0,3% della stima preliminare. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il +2,4% del trimestre precedente.Sempre sul fronte macroeconomico, crollano le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti ad aprile con l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'(NAR), che ha registrato un decremento del 6,3% su base mensile, portandosi a quota 71,3 punti contro la salita del 5,5% registrato a marzo.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,137. L', in aumento (+0,96%), raggiunge 3.321,3 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 61,11 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +94 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,42%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,44%,è stabile, riportando un moderato -0,11%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,11%.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,36%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,36%, chiudendo a 42.466 punti.In frazionale calo il(-0,34%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,26%).Tra lea grande capitalizzazione, resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,13%.avanza dell'1,10%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,01%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,83%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,41%),(+3,37%),(+2,93%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,93%.scende del 3,45%.Calo deciso per, che segna un -2,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,28%.