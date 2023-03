TXT e-solutions, utile 2022 balza a 12 milioni. Dividendo di 0,18 euro

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a 150,8 milioni di euro, in crescita del 56,4% rispetto ai 96,4 milioni nel 2021. A parità di perimetro di consolidamento, i ricavi sono cresciuti del 18% e le acquisizioni 2021 e 2022 hanno contributo per 37,1 milioni. L'è stato di 22,3 milioni di euro, in crescita del 53,3% rispetto al 2021. L'è stato di 12 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7,8 milioni del 2021.Laconsolidata al 31 dicembre 2022 è positiva (indebitamento netto) per 20 milioni di euro, in aumento di 27,9 milioni rispetto al saldo negativo (cassa netta) pari a 7,9 milioni 31 dicembre 2021.Il CdA propone all'assemblea la distribuzione di undi 0,18 euro per azione (ultimo dividendo di 0,04 euro per azione distribuito nel 2021), con pagamento a partire dal 24 maggio 2023, record date 23 maggio 2023 e stacco cedola 22 maggio 2023. I dividendi totali saranno di circa 2,2 milioni di euro, corrispondenti circa a 1% della capitalizzazione."Abbiamoper ottenere una profittabilità sostenibile, riorganizzando l'offerta sulle tre direttrici digital advisory, software engineering e smart solutions - ha commentato il- Abbiamo sostenuto la crescita organica con investimenti commerciali e in ricerca e sviluppo su piattaforme proprietarie, interamente spesati. Con le acquisizioni abbiamo allargato l’offerta su nuove Industries e geografie e ci siamo rafforzati nelle competenze tecnologiche quali IoT, Metaverso, Cybersecurity e AI"."Abbiamo undi servizi e di licenze delle nostre smart solutions - ha aggiunto - Tutto questo rappresenta solide fondamenta per la futura crescita del gruppo TXT che nel mercato dell’innovazione digitale ci vede affiancare in modo sempre più importante le grandi imprese, continuando a generare valore crescente per loro e di conseguenza per i nostri collaboratori, partner e azionisti".