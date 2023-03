Farmacosmo lancia ContactU, piattaforma per servizi di telepsicologia

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'pari al 51% del capitale di, detenuta al 51% dal professore Marco Pacifico e al 49% da CEPIB Formazione & Ricerca, centro di ricerca scientifico specializzato in psicologia e psicoterapia, fondato da Marco Pacifico e Giada Fiume. Il corrispettivo è pari a 5.100 euro."Prosegue il percorso di crescita di Farmacosmo che, coerentemente con quanto rappresentato in fase di IPO,- ha commentato l'- Oggi annunciamo ContactU, piattaforma dedicata per i servizi di telepsicologia. Siamo pronti con una prima release che prevede l'offerta della terapia individuale, a seguire ci saranno ulteriori sviluppi della piattaforma che arricchiranno l'offerta sia per i pazienti che per i professionisti"."Il piano strategico elaborato in questi mesi dai team marketing, IT & Finance e una propensione sempre maggiore verso l'utilizzo di strumenti digitali per lo svolgimento di sedute di psicologia, permetteranno alla piattaforma di conquistare rapidamente una rilevante quota di mercato - ha aggiunto - L'obbiettivo è la creazione di une questa operazione rappresenta un passo molto importante verso questa meta".