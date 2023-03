Superbonus 110%, ENEA: 384.958 asseverazioni per 75,3 miliardi detrazioni

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al, per interventi di, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 gennaio 2023 erano complessivamente 384.958, 12.655 in più rispetto alle 372.303 registrate complessivamente al 31 dicembre 2022. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Gliammessi aa livello nazionale erano pari a circa 68,5 miliardi, con un incremento di circa 3,3 miliardi rispetto all'analogo dato registrato al 31 dicembre.Rispetto al totale di 75,3 miliardi di detrazioni richieste, circa 58,5 miliardi riguardano lavori già conclusi. Complessivamente, al 31 gennaio, si sono registrate 54.860 asseverazioni relative a, per un investimento di 32,8 miliardi, pari al 47,9% del valore complessivo, 221.138 asseverazioni relative aper un totale di 25,2 miliardi di investimento, pari al 36,8% dell'investimento complessivo, e 108.954 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 10,5 miliardi pari al 15,4% del totale).