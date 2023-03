Avio, portafoglio ordini supera 1 miliardo a fine 2022. Nessun dividendo

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha chiuso ilconpari a 357 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto all'esercizio precedente e leggermente superiori alla guidance per il 2022 (330-350 milioni di euro). L', pari a 27,8 milioni di euro, escludendo i costi non ricorrenti, è in linea con la guidance per il 2022 (22-30 milioni di euro) e in diminuzione di circa il 26% rispetto all'esercizio precedente, a causa del significativo aumento dei costi energetici.L', pari a 1,3 milione di euro, è in linea a quanto previsto dalla guidance per il 2021 (-2/+3 milioni di euro) e in calo di 7,8 milioni di euro rispetto al 2021."Il 2022 ha segnato il volo inaugurale di successo di Vega C e la prima serie di test a terra del nostro nuovo motore a ossigeno liquido e metano M10. Il 2022 è stato anche un anno record per gli ordini arrivati e la crescita della cassa netta - ha commentato l'- Dal punto di vista operativo abbiamo sofferto dell'imponente aumento dei costi energetici e purtroppo anche dell’anomalia nella seconda missione di Vega C".Avio ha raggiunto unrecord pari a 1.014 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto al 2021 e oltre le indicazioni di guidance (870-920 milioni), grazie ad acquisizioni di ordini record nell'esercizio vicine a 500 milioni di euro. I nuovi ordini includono contratti di produzione per Vega C, di sviluppo per Vega E, di produzione per il P120C e sia di produzione che di sviluppo per la propulsione tattica. Il portafoglio ordini non riflette ancora gli effetti della Conferenza Ministeriale dell'ESA del novembre 2022 e i nuovi progetti del NextGen EU del PNRR che entreranno negli ordini a partire dal 2023.Lamigliora sostanzialmente a 74,4 milioni di euro (rispetto ai 57,2 milioni al 31 dicembre 2021) grazie al contributo di cassa derivante dalla performance operativa e agli anticipi relativi ai nuovi ordini, nonostante le uscite di cassa per la distribuzione dei dividendi, per il completamento del programma di riacquisto delle azioni proprie, l’acquisizione di Temis e gli investimenti industriali per i diversi programmi.Il CdA ha approvato la, quantificandola in: portafoglio ordini di 1.150-1.250 milioni di euro; ricavi pari a 330-350 milioni di euro; EBITDA Reported pari a 19-25 milioni di euro; utile netto pari a 2-6 milioni di euro. "Il portafoglio ordini e la cassa solidi e in crescita garantiscono piena visibilità nei prossimi anni, permettendo ad Avio di guardare al futuro con fiducia", ha sottolineato Ranzo.Inoltre, il CdA ha deciso di proporre all'assemblea dei soci di