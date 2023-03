Insulet al posto di SVB Financial Group nell'S&P 500

Insulet Corporation

SVB Financial Group

(Teleborsa) -. L'annuncio del gestore dell'indice arriva dopo che la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha annunciato di aver portato SVB Financial Group in amministrazione controllata, e pertanto SVB Financial GroupInsulet, con sede nel Massachusetts, èche ha l'obiettivo di semplificare la vita delle persone con diabete e altre condizioni attraverso la sua piattaforma di prodotti Omnipod.Insulet ha chiuso il 2022 conpari a 1,3 miliardi di dollari, in aumento del 18,8% rispetto al 2021 (+22,5% a valuta costante) e undi 4,6 milioni di dollari, rispetto all'utile netto di 16,8 milioni di dollari dell'anno precedente.