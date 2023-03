SACE, partnership con Opportunity Network per guidare crescita aziende italiane a livello globale

(Teleborsa) - Facilitare la creazione di nuove relazioni commerciali, connettendo aziende italiane e i potenziali partner stranieri. Con questo obiettivo prende il via oggi la nuovaLa creazione di un network di opportunità, di conoscenze e relazioni a livello internazionale è tra gli obiettivi delnell'ambito della, il programma dedicato a facilitare occasioni di incontro tra aziende italiane, in particolare PMI, e buyer esteri attivi in Paesi ad alto potenziale per l'export italiano.Attraverso questa collaborazione, le aziende clienti di SACE potranno iscriversi allache conta oltre 50mila utenti in tutto il mondo. Ciò consentirà loro di sfogliare i profili e le diverse opportunità di business commerciali e finanziarie in tutto il mondo, facilitando la formazione di relazioni commerciali. La piattaforma di matchmaking beneficerà dell'opportunità di estendere la sua rete grazie all'iscrizione delle aziende clienti di SACE. Allo stesso tempo, il gruppo finanziario assicurativo potrà favorire e facilitare la crescita delle aziende italiane, in particolare delle PMI, nei mercati internazionali attraverso uno spazio online incentrato sulle sue offerte di prodotto e sui servizi informativi e formativi.Oltre a moltiplicare le opportunità di sviluppo commerciale per i clienti di SACE, Opportunity Network fornirà loro anche ulteriori servizi di supporto come la stesura e la pubblicazione di offerte di partnership e la consulenza sulle tecniche di sviluppo per massimizzare la visibilità e garantire la prontezza delle controparti."Creare nuove opportunità per le imprese italiane all’estero e accompagnarle nei loro processi di internazionalizzazione è in linea con i nostri obiettivi del piano industriale INSIEME 2025 – dichiara–. Grazie a questa partnership con uno dei principali player mondiali del settore, sottolineiamo ancora una volta il nostro impegno ad agire insieme per creare soluzioni agili alle esigenze di evoluzione delle imprese italiane attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari che alimentano la nostra 'open platform': l'ecosistema digitale di SACE per le PMI italiane"."SACE condivide appieno il nostro impegno nel migliorare l'accesso ad opportunità di crescita per tutte le PMI sul territorio italiano e con la sua vasta rete di quasi 100mila aziende e grazie a prodotti assicurativi, finanziari ed educativi di alta qualità, rappresenta il partner ideale per Opportunity Network. Crediamo – dichiara– che le nostre competenze nel facilitare l'individuazione di partner affidabili per transazioni strategiche si integrino perfettamente con l'offerta di SACE. Insieme, SACE e Opportunity Network possono generare un contributo significativo e duraturo alla crescita e l'internazionalizzazione dell'ecosistema delle PMI italiane".