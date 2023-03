Silicon Valley Bank UK ceduta a HSBC per 1 sterlina

(Teleborsa) - La filiale britannica della Silicon Valley Bank UK, il ramo dell'istituto americano fallito, è stata venduta a HSBC, per 1 sterlina. Lo ha annunciato il governo britannico con la rassicurazione da parte del, che i depositi saranno protetti senza alcun supporto dei contribuenti.HSBC, in una dichiarazione alla City, ha affermato che la transazione "si completa immediatamente" e che l'acquisizione sarà finanziata con le risorse esistenti. "Questa mattina, il governo e la Banca d'Inghilterra hanno facilitato una vendita privata di Silicon Valley Bank UK a HSBC - ha dichiarato Hunt -. I depositi saranno protetti, senza alcun supporto da parte dei contribuenti. Ieri ho detto che ci saremmo presi cura del nostro settore tecnologico e abbiamo lavorato con urgenza per mantenere questa promessa".riducendo al minimo le interruzioni nel settore tecnologico del Regno Unito e sostenendo la fiducia nel sistema finanziario" - ha dichiarato la Banca d'Inghilterra in un comunicato - sottolineando che il denaro dei depositanti è "sicuro e protetto" e che i clienti "non dovrebbero notare alcun cambiamento" nei loro accordi bancari. Noel Quinn, amministratore delegato di HSBC, ha spiegato che l'acquisizione delle attività della Silicon Valley Bank nel Regno Unito "ha un eccellente senso strategico". L'operazione - ha spiegato - "rafforza il nostro franchise di banca commerciale e migliora la nostra capacità di servire imprese innovative e in rapida crescita, anche nei settori della tecnologia e delle scienze della vita, nel Regno Unito e a livello internazionale".