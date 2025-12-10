Milano 13:38
Londra: andamento rialzista per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi bancari e finanziari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HSBC Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 11,15 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 10,69 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di HSBC Holdings è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 11,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
