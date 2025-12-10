Londra: andamento rialzista per HSBC Holdings

società di servizi bancari e finanziari

FTSE 100

HSBC Holdings

HSBC Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 11,15 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 10,69 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 11,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)