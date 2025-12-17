Londra: brillante l'andamento di HSBC Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi bancari e finanziari
, che tratta in utile del 2,95% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HSBC Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso HSBC Holdings
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di HSBC Holdings
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, HSBC Holdings
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,52 sterline. Primo supporto a 11,31. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 11,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)