Londra: brillante l'andamento di HSBC Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi bancari e finanziari, che tratta in utile del 2,95% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di HSBC Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso HSBC Holdings rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di HSBC Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, HSBC Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,52 sterline. Primo supporto a 11,31. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 11,18.

