SVB, Biden: "Sistema bancario americano è sicuro: nessuna perdita per i contribuenti"

(Teleborsa) - "Gli americani possono stare tranquilli: il sistema bancario americano è sicuro". È quanto ha affermato ilnel suo discorso sulla"Faremo tutto il necessario – ha assicurato Biden –. Grazie alla rapidità della mia amministrazione, gli americani possono avere fiducia sul fatto che il sistema bancario è solido. Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti". In tale scenario Biden ha, tuttavia, annunciato che chiederà al Congresso di rafforzare le regole per le banche in modo da "rendere meno probabile" che un fallimento come quello di Svb si ripeta.Quelle annunciate dall'amministrazione Biden sono misure volte ai quali – come evidenziato da Bide – hanno assunto rischi in modo consapevole e "quando i rischi non pagano, gli investitori – ha detto il presidente Usa –. perdono i loro soldi. È così che funziona il capitalismo".Quanto alle ril presidente ha osservato che "i manager delle banche che si sono rivelate in difficoltà dovrebbero essere licenziati".Per evitare che il fallimento di Silicon Valley Bank si tramuti in una nuova Lehman Brothers,avevano annunciato che tutti i depositi presso Svb sarebbero stati disponibili da oggi. Tra questi figurano anche quelli sopra i 250mila dollari – che rappresentano il 90% dei depositanti di Svb – assicurati dallaLa banca centrale ha, inoltre, messo a disposizione una nuova finestra di liquidità per aiutare le banche a rispondere alle richieste dei clienti in caso di fuga.