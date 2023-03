SVB: MEF segue vicenda, confida in intervento tempestivo autorità europee

Silicon Valley Bank

(Teleborsa) - "Il, Giancarlo Giorgetti,delle vicende legate alla Silicon Valley Bank (SVB) e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane". Lo si legge in una nota del MEF, dove viene sottolineato che "dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità".Le autorità statunitensi hanno varato ieri , dopo il fallimento della(mentresta acquisendo la filiale britannica). Chiusa anche ladi New York. L'bancario ha indotto il Tesoro e la Fed a definire SVB e Signature "banche sistemiche" e ad annunciare che tutti i depositi delle due banche verranno ripagati, anche quelli non coperti dall'assicurazione della FDIC.con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria", ha aggiunto il dicastero guidato da Giorgetti.